На границе с Венгрией пограничники задержали рекордное число уклонистов за все время войны - группу из 40 мужчин.

Об этом информирует 8 февраля Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.

Сообщается, что пограничники у границы остановили два микроавтобуса. Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время войны.

В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки военнообязанных получили от своих клиентов от 4 500 до 8 500 долларов.

Ранее мы писали, что на днях пограничники задержали очередных мужчин, пытавшихся переплыть Тису с помощью надувной лодки.

Также недавно на границе во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле тайник, в котором водитель пытался провезти в Румынию двух мужчин.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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