В воскресенье, 4 февраля, пограничники задержали очередных уклонистов, которые планировали переплыть Тису с помощью резиновой лодки.

Об этом сообщает ГПСУ.

Мужчины должны были заплатить по $5 000 – $10 000 за "путешествие".

"В Закарпатье группу мужчин посадили в машину и отвезли в неизвестном направлении. После им дали резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку. Про всю опасность, которую водоем представляет для жизни, никто не сказал", - говорится в сообщении.

Их задержали в 300 метрах от границы.

На нарушителей составлены админпротоколы. Круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, устанавливается.

Ранее мы писали о том, как задержали уклонистов, которые надели зимние маскировочные костюмы для военных.

Кроме того, уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать из Украины. СМИ публиковали видео, на котором мужчины шли через поле на четвереньках.

Также мы рассказывали, что пограничники задержали уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу. Мужчину вытащили в полубессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После чего его доставили в подразделение, где согрели и предоставили сухую одежду.