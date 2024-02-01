Уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать из Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников.

Судя по видео, мужчины шли через поле на четвереньках.

Недавно мы писали о том, как задержали уклонистов, которые надели зимние маскировочные костюмы для военных. Стоят такие костюмы до тысячи грн.

Двух мужчин задержали пограничники Подольского отряда, недалеко от села Топалы Подольского района. Как выяснилось, жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно: приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты.

Вчера экс-командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что если уклонисты начнут собираться в группы, ветераны "зачистят их так, что места не останется".

К тому же командир 118-й бригады ТРО Стуженко заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "прострелить колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация".

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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