На границе во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле тайник, в котором водитель пытался провезти двух мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Нарушители скрылись в обшивке багажника и намеревались незаконно попасть в Румынию", - сообщило ведомство.

На задержанных составлены админпротоколы, водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали о том, как задержали уклонистов, которые надели зимние маскировочные костюмы для военных.

Кроме того, уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать из Украины. СМИ публиковали видео, на котором мужчины шли через поле на четвереньках.

Также мы рассказывали, что пограничники задержали уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу. Мужчину вытащили в полубессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После чего его доставили в подразделение, где согрели и предоставили сухую одежду.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.