В четверг, 8 февраля, в Украине идет 715-й день войны с Россией.

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8 февраля

09:18 В Селидово Донецкой области по меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов, сообщает ОВА. Среди раненых ребенок 2017 года рождения.

Повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения, админздание, 8 автомобилей.

09:12 Еще фото последствий обстрела Одессы дронами.

08:51 Кадры последствий ночной атаки дронов по Одессе публикуют Силы обороны Юга.

08:48 ВСУ постепенно исчерпывают запас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (ВСУ - Ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают", - сказал Кирби.

По его словам, украинские командиры на отдельных участках фронта должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", - отметил представитель Белого дома.

Он также заявил, что Авдеевку россияне хотят использовать "в логистических целях", чтобы проводить операции по всему Донбассу.

08:38 Видео ликвидации последствий атаки беспилотника на Николаев.

08:34 В Винницкой области после атаки дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать, сообщают власти региона. Пожарные ведут работы по ликвидации.

07:20 Российское Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над территорией Крыма.

07:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, ночью россияне атаковали Украину, применив 17 "Шахедов". ПВО уничтожила 11 ударных беспилотников.

07:11 В результате атаки "Шахедами" в Николаеве зафиксировано попадание в частном секторе, заявил мэр Александр Сенкевич. Пострадавших нет.

07:02 Около 03:00 в Одессе в результате удара "Шахеда" была повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - написал Кипер.