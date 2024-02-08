"Огромная авантюра". В США и Великобритании оценили отставку Залужного и назначение Сырского
Агентство Reuters критически оценивает увольнение Валерия Залужного с должности главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В его публикации решение Зеленского называется "огромной авантюрой в то время, когда российские войска одерживают верх почти через два года после начала войны".
"В то время как Украина изо всех сил пытается изменить методы мобилизации гражданского населения в армию, увольнение Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 км", – пишет агентство.
При этом оно приводит положительное мнение о Сырском замминистра обороны США Селест Уолландер.
По ее словам, это "опытный, успешный командир".
"Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали", - цитирует Уолландера Reuters.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.
В то же время американская влиятельная газета The Washington Post сообщает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главкома ВСУ, вероятно, не понравится украинским военным и населению.
Издание назвало рокировку на посту главкома "рискованной встряской руководства, которая, скорее всего, будет непопулярна среди населения".