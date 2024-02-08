Агентство Reuters критически оценивает увольнение Валерия Залужного с должности главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В его публикации решение Зеленского называется "огромной авантюрой в то время, когда российские войска одерживают верх почти через два года после начала войны".

"В то время как Украина изо всех сил пытается изменить методы мобилизации гражданского населения в армию, увольнение Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 км", – пишет агентство.

При этом оно приводит положительное мнение о Сырском замминистра обороны США Селест Уолландер.

По ее словам, это "опытный, успешный командир".

"Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали", - цитирует Уолландера Reuters.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

В то же время американская влиятельная газета The Washington Post сообщает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главкома ВСУ, вероятно, не понравится украинским военным и населению.

Издание назвало рокировку на посту главкома "рискованной встряской руководства, которая, скорее всего, будет непопулярна среди населения".