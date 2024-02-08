Замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главкома ВСУ, вероятно, не понравится украинским военным и населению.

Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание назвало рокировку на посту главкома "рискованной встряской руководства, которая, скорее всего, будет непопулярна среди населения".

Также газета пишет, что "решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди действующих на фронте войск".

"Рядовые солдаты не очень любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа. Он слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте. При том, что город, в конечном итоге, перешел под контроль России. Тысячи украинских солдат были убиты и многие получили ранения, защищая город, который имел ограниченное стратегическое значение", – пишет WP.

Также в статье говорится, что "некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником".

2Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных. Сто процентов из них не уважают его, потому что не думают, что он считает жизни солдат. По сравнению с Залужным он имеет гораздо меньшую поддержку", - сказал анонимно изданию украинский высокопоставленный военный чиновник.

Анонимные высказывания боевых офицеров, приводимые WP, еще резче.

"Через пару месяцев, вероятно, будут какие-то попытки проведения штурмовых действий или что-то в этом роде. Потому что Сырский пойдет за Зеленским. А Зеленский хочет больших побед. Я думаю, что необдуманных атак будет больше. И удерживать территории, за которые не следует держаться. Например, Бахмут, вместо того, чтобы создать нормальную оборону, какие-то фортификационные сооружения, траншеи, они просто пропускали людей через мясорубку, чтобы прекратить штурмовые действия. Я думаю, мы еще увидим это дерьмо", - сказал майор, который сейчас воюет на востоке Украины.

"Другой командир был более прямолинеен, используя ругательства, заявив, что украинским солдатам станет хуже в результате изменений, "потому что Сырский будет соблюдать все политические требования при принятии военных решений", – пишет издание.

Напомним, после отставки Валерия Залужного среди украинских военных в соцсетях бытует, в основном, два мнения по поводу назначения Александра Сырского главкомом ВСУ - либо на поле боя ничего глобально не изменится, либо станет хуже, так как в военных кругах у Сырского имидж жесткого генерала, который не жалеет солдат ради выполнения задач.

Мы рассказывали в отдельном материале, чем известен новый главком ВСУ Александр Сырский.