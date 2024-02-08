После отставки Валерия Залужного среди украинских военных в соцсетях бытует, в основном, два мнения по поводу назначения Александра Сырского главкомом ВСУ — либо на поле боя ничего глобально не изменится, либо станет хуже, так как в военных кругах у Сырского имидж жесткого генерала, который не жалеет солдат ради выполнения задач.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая экс-главкома Залужного активно критиковала, назначение Сырского одобрила.

"Недооценили субъектность женщины и силу правды. Бывает. Ну что ж. Теперь имеем хотя бы шанс", — пишет Безуглая.

Президента Владимира Зеленского жестко критикуют в Instagram в комментариях под постом об увольнении Валерия Залужного.

"Подза*бались уже это слушать! Залужного не трогайте! Бо будет весело су*а на вашей Банковой, но не вам".

"Это вас нужно в отставку! Позор! Вы потеряли последнюю ниточку доверия".

"Нам не нужен российский генерал. Верните Залужного".

"Это худшее, что вы могли сделать. Позор! Где бы вы были, если бы не генерал Залужный?"

"Какие поражения России, что выиграли? Кучу гробов?! Детей без родителей! Без домов! О чем говоришь".

Напомним, что 8 февраля стало известно, что Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ.

Ранее мы писали о том, что известно о новом главкоме ВСУ Сырском.

А также, что Офис президента опубликовал план изменений, которые ждут от нового главкома Александра Сырского.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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