Отправленный в отставку главком ВСУ Валерий Залужный отказывался следовать рекомендациям советников США по проведению летнего наступления на российскую армию, которое закончилось провалом.

Об этом пишет газета Politico.

"Между Залужным и Пентагоном существовала серьезная напряженность по поводу того, как следует проводить наступление", - говорится в статье.

"Пентагон настоял на том, чтобы украинские войска совершили один мощный прорыв в том направлении, где американские штабные офицеры считали это возможным. Вместо этого Киев начал наступление по нескольким направлениям, полагая, что так россиянам будет сложнее отправить подкрепления по разным пунктам. После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотят прислушиваться к советам США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов", - пишет Politico со ссылкой на американский военный источник.

Издание также напомнило о статье Залужного в журнале The Economist, в которой генерал заявил, что "война с Россией зашла в тупик".

"Это вызвало резкую отповедь со стороны Зеленского и его советников, заставило Зеленского напрячь все силы, пытаясь убедить партнеров, что это еще не тупик", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что конфликт между Зеленским и Залужным лишь усложняет проблемы в Конгрессе США по утверждению новой помощи Украине.

Politico сообщает, что Зеленский проинформировал Вашингтон о решении уволить Залужного и не встретил никакого противодействия, получив ответ, что США не будут участвовать в решении этого вопроса.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский дал понять, что уволил Валерия Залужного из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ.

Между тем в Офисе президента уже назвали главные цели, поставленные перед новым главкомом ВСУ Сырским.