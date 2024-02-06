Британская Times назвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Железным генералом" и обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке убрать более популярного конкурента.

Издание сообщает, что "президент видит в главнокомандующем своей армии потенциального соперника и, возможно, готовится его уволить".

Times пишет, что "Залужный по прозвищу "Железный генерал" сегодня может похвастаться 88 процентами поддержки". В отличие от Зеленского - "лучшего продавца страны" (the country’s most effective salesman) - который имеет рейтинг одобрения 62 процента.

По мнению газеты, в Украине идет "не слишком сдержанная борьба за власть", которая может "отшатнуть западных союзников".

"Публичные ссоры ослабляют поддержку Запада и поощряют российские силы вторжения", - говорится в статье.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что Украине нужна кадровая перезагрузка по многим направлениям.

Ранее зарубежные издания сообщали, что планы президента по обновлению военного руководства Украины заставляют западных партнеров нервничать.