Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 5 февраля.

Главное из заявлений президента:

Заявил, что Украине нужна кадровая перезагрузка по многим направлениям. "Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", – считает Зеленский. Сказал о необходимости перестройки работы с бизнесом, который должен работать по-белому. Сообщил об усилении политики в отношении ветеранов войны (вероятно, в связи с заявлением об отставке нынешнего министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной). Рассказал о своей поездке в Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области. Везде обсуждали усиление ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский думает об увольнении не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и главы Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Шаптала считается ближайшим соратником Залужного.

В свою очередь зарубежные издания сообщают, что планы Зеленского по обновлению военного руководства Украины заставляют западных партнеров нервничать.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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