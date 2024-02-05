В Верховную Раду поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Фейсбуке.

"В Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал Стефанчук.

По словам спикера, заявление Лапутиной рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады.

Как известно, Лапутина стала министром по делам ветеранов Украины в декабре 2020 года. Она - одна из немногих в Украине женщин-генералов. Служила в СБУ и участвовала в АТО. А генеральские погоны Лапутиной вручал лично президент Владимир Зеленский.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, чем известна Юлия Лапутина.

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