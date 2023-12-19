Заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тышлек заявил, что написал рапорт об увольнении.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Ранее СМИ написали о наличии у его жены российского гражданства, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Тышлек говорил, что факты из его биографии "были искривлены", и инициировал расследование.

"Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя главы Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", - сообщил Тышлек.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что рапорт Тышлека уже одобрен.

Напомним, после информации СМИ Тышлека отстранили от работы и открыли уголовное производство.

Также мы писали, что Клименко заявил, что наличие российского паспорта не является причиной для увольнения из силовых структур.

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