СМИ сообщают, что у жены замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека есть российский паспорт. А сам он якобы пользуется недвижимостью и авто семьи партнёра главы ростовской криминальной группировки.

В ответ Тишлек заявил, что данная информация "искривленная" и подал заявление в ГБР с просьбой расследовать данные заявления.

"Факты из моей биографии, жизнь семьи были искривлены. Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искажённая информация не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я инициирую относительно себя расследование – соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований", — сказал он в комментарии "Українським новинам".

Ранее в МИД заявили, что не против множественного гражданства украинцев, кроме российского.

"Конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", — отметил министр иностранных дел Кулеба.

Мы также сообщали, что 273 предприятия в Украине имеют связь с россиянами. Бизнес с РФ есть у Порошенко, Тигипко и "Мотор-Сичи".