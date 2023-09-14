Конкурс "Мисс Украина" исключил из числа претенденток трех девушек "за связи с Россией".

Такое заявление комитет конкурса сделал после того, как некоторые конкурсантки заявили о снятии своих кандидатур и нежелании соревноваться с "пророссийскими" участницами.

Имен этих участниц не называли. Однако ранее украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие, обвинив как раз трех его участниц - гражданок Украины - в связях с РФ:

1. Оксана Магера из Хмельницкой области, которая раньше жила в Москве и участвовала в конкурсе "Будущее России", затем переехала в Дубай и, как заявляет Лузан, посещала "российские вечеринки".

2. Ирина Пиляева из Черниговской области, которая была некоторое время назад замечена на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании (до 2022-го Орлов был одним из спонсоров "Мисс Украина").

3. Екатерина Чувашова. Лузан сообщает, что ее отца задержала СБУ за слив данных о позициях ВСУ.

Отметим, что в списках конкурса этой девушки сейчас нет, но две других остаются. Поэтому пока доподлинно неизвестно, кого именно сняли с конкурса.

Ранее мы писали о том, что На конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Украину представит киевлянка, которую выбрали в Zoom.

А также, что украинка выступила на конкурсе "Мисс Вселенная" в образе Архангела Михаила.