На конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Украину будет представлять киевлянка Ангелина Усанова.

Об этом сообщает Instagram-страница конкурса "Мисс Украина".

Награждение и передача короны Ангелине Усановой состоится в конце августа в Киеве, а затем девушка представит страну на международной сцене конкурса в Сальвадоре 18 ноября.

Победительницу выбирали без традиционного дефиле. Вместо этого участницы прошли онлайн-беседу через Zoom.

Напомним, на прошлом конкурсе "Мисс Вселенная-2022" в Новом Орлеане (США) победила американка Р'Бонни Нола Габриэль. Костюм победительницы символизировал роль Америки в покорении Луны. 28-летняя Р'Бонни Нола Габриэль с трудом передвигалась по сцене в этом тяжелом одеянии.

Украинка Виктория Апанасенко выступила на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" в образе "воина света", выйдя на сцену с крыльями и мечом. Ее костюм являлся отсылкой к Архангелу Михаилу, которого считают покровителем Киева. Однако в число 16-ти финалисток украинка не попала.

А в 2021 году конкурс "Мисс Вселенная" проходил в Израиле. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.