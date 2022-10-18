МВД Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности Арне Шенбома после обвинений в предполагаемых связях с РФ.

Об этом сообщает Spiegel.

При этом издание, ссылаясь на собственное расследование, пишет, что обвинения против Шенбома "не очень убедительны": они основаны только на том факте, что в совет по кибербезопасности входила фирма Protelion GmbH, якобы связанная с российскими спецслужбами.

Напомним, в январе командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после скандального заявления о том, что Крым больше никогда не присоединится к Украине, подал в отставку.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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