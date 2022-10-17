Руководители немецких спецслужб не исключают, что Россия может прибегнуть к политическим убийствам в Германии.

Об этом пишет немецкий Spiegel.

Об этом заявил руководитель Управления по защите конституции Томас Хальденванг на ежегодных слушаниях в Бундестаге.

При этом на тех же слушаниях, глава Федеральной разведывательной службы заявил, что у него нет пока никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие против Украины.

Как писала "Страна", при массированном обстреле Киева 10 октября пострадал визовый отдел консульства Германии.

Напомним, что 14 октября в ФРГ прошли обыски у россиянки, поддержавшей вторжение в Украину.

Также "Страна" писала, что США создадут в ФРГ отдельный командный центр, чтобы контролировать снабжение оружием Украины.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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