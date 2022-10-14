Немецкая полиция провела обыски в доме россиянки, которая поддерживала действия российской армии в Украине.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в пятницу полиция и прокуратура провели обыски в доме россиянки Юлии Прохоровой, которая проживает в городе Ландсхут в Нижней Баварии.

Девушка стала известна после того, как начала регулярно выкладывать с соцсети ролики с поддержкой вторжения России в Украину и приходила с российским флагом на митинги украинцев.

Во время обыска у Прохоровой были изъяты три смартфона и ноутбук. Прокуратура и полиция Ландсхута проводят в отношении неё расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в связи с оскорблениями. Также немецкие СМИ пишут, что она живет в Германии нелегально, но сейчас депортация людей в Россию из ФРГ остановлена.

Сама же Прохорова сняла ролик в туалете, показывая, как она относится к письмам от немецкой полиции.

Ранее мы писали, что судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который ожидал захвата Украины россиянами, сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ и подстрекательстве к коллаборационизму.

Также мы разбирались, кто из российских звезд поддержал вторжение или выступил против него.