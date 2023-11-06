Наличие российского паспорта не является причиной для увольнения из силовых структур.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью "Украинскьим новынам", комментируя информацию СМИ о наличии у жены замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека российского гражданства.

"Де-юре наличие какого-либо паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения. Учитывая моральную сторону, то, что происходит сегодня во время войны с РФ, мы должны говорить о другой стороне медали и об особой заинтересованности наших спецслужб относительно проверки того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта Российской Федерации. Где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз уезжал или не уезжал к своим родственникам, будь то РФ, будь то временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", — заявил Клименко.

Он отметил, что проверить наличие второго паспорта в большинстве случаев сложно, так как подтверждение этому должна дать страна, выдавшая документ. Как правило, данную информацию не афишируют. Тем более что с РФ контактов нет.

Ранее сам Тишлек подал заявление в ГБР с просьбой расследовать информацию журналистов, назвав её "искривленной".

Как мы сообщали, после этого в МВД начали разбирательство касательно связей с РФ замглавы Нацполиции.