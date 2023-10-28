В МВД прокомментировали информацию СМИ о российском гражданстве жены заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко у себя в телеграм-канале.

По его словам, Тишлека отстранили от работы и открыли уголовное производство. Но факт наличия гражданства РФ у его супруги ещё не подтверждён.

"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже идёт", - заявил Клименко.

"Если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жёсткие управленческие решения", - добавил министр.

Напомним, СМИ писали, что сам Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнёра главы ростовской криминальной группировки.

Ранее в МИД заявили, что не против множественного гражданства украинцев, кроме российского.

"Конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", - отметил министр иностранных дел Кулеба.

Мы также сообщали, что весной СБУ подтвердила наличие российских паспортов у бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и его родственников.