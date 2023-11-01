Похоже, российский актер Алексей Панин получил гражданство США.

В своем Инстаграме он опубликовал фотографию, на которой держит американский паспорт на фоне флага Украины.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США - и американский паспорт в кармане", - написал Панин и сопроводил сообщение хештегом "ЯлюблюАмерику".

В РФ актер объявлен в розыск. Как писали российские СМИ, в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его "публичного высказывания и оправдания терроризма" после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В начале сентября стало известно, что Панина задержали за пьяный дебош в Эстонии.

Правда, вскоре выяснилось, что задержали его не в связи с пьяным дебошем, а из-за того, что он сходил в туалет по большой нужде возле массажного салона в Таллине. Возмущенные таким поведением прохожие вызвали полицию и подали правоохранителям заявление на актера. А уже после этого инцидента Панин устроил пьяный дебош и попытался вломиться в квартиры местных жителей.

"Я столько раз испражнялся около подъездов, что точно не могу ответить", - прокомментировал Панин инцидент.