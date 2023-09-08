Российского актера Алексея Панина задержали в Эстонии не в связи с пьяным дебошем, а из-за того, что он сходил в туалет по большой нужде возле массажного салона в Таллине.

Об этом сообщил российский телеграм-канал Mash и опубликовал фото интимного процесса.

По информации канала, актёр справил нужду возле салона "Здрава" на улице Пунанэ. После чего сорвал траву с газона и вытерся. Возмущенные таким поведением прохожие вызвали полицию и подали правоохранителям заявление на актера.

Уже после этого инцидента Панин устроил пьяный дебош и пытался вломиться в квартиры местных жителей, за что, как поначалу писали СМИ, его и задержали. При этом на видео задержания и опубликованных фото актер одет в разную одежду.

После публикации фото Панин их прокомментировал.

"Я столько раз испражнялся около подъездов, что точно не могу ответить", - заявил он.

Также он добавил, что на кадрах себя признаёт, был ли инцидент, точно не помнит. Затем всё же заключил: чаще всего серьёзные вопросы он решает в уборной. Но случаи бывают разные.

О том, что сотрудники полиции в Эстонии задержали российского актера якобы за дебош, пресса писал 5 сентября.

Незадолго до этого, в мае, МВД РФ объявило Панина в розыск. В карточке ведомства указано, что он "разыскивается по статье УК".