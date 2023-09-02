В Одесской области по подозрению в получении взятки задержали исполняющую обязанности председателя центральной врачебной комиссии Одесского областного центра социально значимых болезней Оксану Петренко.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Петренко организовала схему для уклонистов по выдаче решений о непригодности к воинской службе по состоянию здоровья. За свои услуги она брала от 1500 долларов", - рассказывает версию следствия источник.

По вменяемой Петренко статье УК ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорит источник.

Напомним, ранее в Одессе полиция провела обыск в туберкулёзном диспансере. Правоохранителей интересовали личные дела потенциальных призывников - мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, ставших на учет после полномасштабного вторжения или незадолго до его начала.

Также мы писали, что по всей стране было проведено 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. В результате правоохранители изъяли 10 тысяч личных дел белобилетчиков. Источники предполагают, что подавляющее большинство из них уже находятся за границей.

Позже стало известно, что правоохранители отрабатывают по плану военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных "белых билетов".