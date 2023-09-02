В Одессе полиция провела обыск в туберкулёзном диспансере. Об этом сообщают местные СМИ.

Правоохранителей интересовали личные дела потенциальных призывников - мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, ставших на учет после полномасштабного вторжения или незадолго до его начала.

Документы изъяли в рамках уголовного производства по фактам коррупции в медучреждениях.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала еще четырех военкомов и глав медкомиссий. Они оформляли военнообязанным фиктивные документы о непригодности к военной службе. Стоимость составляла до 10 тысяч долларов за человека. Задержанные успели заработать более 11 миллионов гривен.

Также мы писали про подробности массовых обысков в украинских военкоматах в конце августа. Правоохранители отрабатывали по плану военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных "белых билетов".

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

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