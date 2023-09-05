Сотрудники полиции в Эстонии задержали российского актера Алексея Панина из-за того, что он в нетрезвом виде устроил дебош.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, актер ломился к незнакомым людям в Таллине, думая, что находится в отеле. Как рассказали очевидцы, Панин разбудил людей около трех часов ночи. Он где-то раздобыл посуду и со звоном бил ее. Актера увезли в отдел полиции, а оттуда - в вытрезвитель.

Также СМИ пишут, что Панин связался со своим эстонским знакомым ночью и просил его спасти. Затем телефон взял сотрудник полиции, объяснив, что актер находится в участке.

Инцидент прокомментировали в России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко заявила, что если Панина депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ. По ее словам, актеру может угрожать реальный срок.

"Я думаю, что, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по факту призыва к уничтожению россиян. Вы же знаете его высказывания", — подчеркнула Драпеко журналистам.

Источники СМИ также говорят, что Панина могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до пяти лет колонии.

А адвокат Ольга Власова посоветовала актеру не надеяться на защиту Эстонии и тоже не исключила, что Таллинн вышлет артиста в РФ после его дебоша.

"С одной стороны, между Эстонией и Россией нет двустороннего соглашения о выдаче преступников, именно поэтому страны Прибалтики — излюбленное пристанище среди преступных беглецов. Так как наши отношения с некоторыми странами ухудшились, это минимизирует вариант выдачи преступников. Тем не менее есть один нюанс: Панин не представляет собой оппозиционной ценности для Запада, равно как и другие бывшие деятели культуры, поэтому рассчитывать на то, что та же Эстония может приютить, очень поспешно", — считает юрист.

Ранее, в мае, российское МВД объявило Панин в розыск. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его "публичного высказывания и оправдания терроризма" после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

До начала войны он уехал жить в Испанию.