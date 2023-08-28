В сети появились сообщения, что Турция прекратила выдавать гражданство иностранцам в обмен на покупку недвижимости. Однако власти страны это отрицают.

Комментарии по этому поводу публикуют турецкие СМИ.

"Несколько дней назад я подписывал разрешения на предоставление гражданства иностранцам за инвестиции. Направил документы президенту. Процедуры предоставления гражданства за инвестиции реализуются так же, как мы объявляли прежде, без задержек. Этот процесс не прекращался - те, кто приобрел недвижимость, получают гражданство в течение 2-3 месяцев", - заявил глава МВД Али Ерликая, передает Halk TV.

Сейчас сумма покупки для получения так называемого золотого паспорта Турции составляет 400 тысяч долларов.

Чаще всего услугой пользуются россияне. По данным национального института статистики, только в июле они купили 772 квартиры из 2,8 тыс. объектов недвижимости, купленных иностранцами.

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