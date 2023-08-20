Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за угрозы засухи.

Соответствующее обращение чиновник опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Призываю всех наших граждан более бережно и экономно использовать воду. Нашему городу и стране угрожает засуха", - написал мэр столицы Турции.

Имамоглу заявил, что, по данным синоптиков, на следующей неделе в Стамбуле не будет осадков, и прикрепил к посту изображение с прогнозом погоды. Судя по нему, максимальная ожидаемая температура составит +34 градуса.

Между тем турецкий телеканал NTV утверждает, что запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, а в случае продолжения засухи ситуация станет критической.

"У города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что уровень воды в Средиземном море начал снижаться после землетрясения в Турции и Сирии, которое забрало жизни более 45 тысяч человек и вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

Также сообщалось, что Франция может ввести особые меры потребления воды из-за засухи.