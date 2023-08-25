Греция разрывает договор с РФ на обслуживание советских ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ", чтобы "скорее всего" передать их Украине.

Об этом сообщает греческое издание Pronews Greek со ссылкой на свои источники.

По имеющимся данным, передачу хотели провести секретно, однако документ о ней случайно всплыл в парламенте и был предан огласке.

На вооружении греческий армии стоит 21 комплекс "Тор-М1" (их закупили около 20 лет назад) и 38 ЗРК "Оса" (20 из них — модернизированной версии АКМ). Это комплексы ПВО ближнего радиуса действия дальностью 10-16 км. В основном они размещены на островах Эгейского моря.

Pronews отмечает, что отказ от техобслуживания означает, что системы скоро выйдут из строя. Афины будут искать, чем заменить эти комплексы. Причем стоимость тех, от которых отказываются власти, составляет 1 млрд евро.

Сообщается, что комплексы "Тор-М1" и "Оса-АКМ" в результате могут снять с вооружения и передать Украине через третьи страны.

У Греции на вооружении также есть российские системы С-300. Они много лет не работают, так как контракт на их техобслуживание не действует, и Афины тоже допускали их передачу Украине. Однако условием этого была названа установка в Греции США противоракетных комплексов Patriot, которую бы контролировали американские военные. Как заявляло греческое Минобороны, по такой же схеме Украине могли быть направлены и другие системы ПВО российского производства.

Греция закупала советские и российские системы ПВО в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Комплексы С-300 попали в Грецию через Кипр, который купил их в начале 1990-х в России. Из-за резкой реакции Турции на установку комплексов ПВО большой дальности на Кипре они были вначале размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

По оценке экспертов, Украине подобных систем очень не хватает.

Как мы сообщали ранее, Чехия может передать Украине советские вертолёты Ми-24.

Также стало известно, что Пакистан предложил передать Украине советские танки, купленные у неё же в 1990-х.