Чехия может передать Украине вертолёты Ми-24 советского производства.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает сайт министерства.

Чехия уже получила четыре новых американских вертолёта, которыми чешская армия заменит ранее стоявшую на вооружении советскую технику.

При этом, по словам Черноховой, вертолёты Ми-24 советского производства, которые прослужили дольше, чем ожидалось, могут найти применение в Украине.

Перед этим в Чехии разрешили ещё 14 гражданам вступить в ВСУ для войны против России.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

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