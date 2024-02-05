Президент Украины Владимир Зеленский тянет с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы сделать его виноватым в возможном продвижении РФ в Авдеевке.

Об этом заявляет экс-нардеп Игорь Мосийчук в своём телеграм-канале.

"Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного, сменой силового руководства, частично политического руководства страны, в Кабмине перестановки, в силовых ведомствах. А знаете почему? Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент. Какой? Авдеевка. Потеря Авдеевки, не дай Бог окружение Вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват. А он молчит, ничего не говорит и будет виноват. Будет, потому что молчание - это иногда также вина", - заявляет Мосийчук.

Телеграм-каналы публикуют видео опросов украинцев, как они относятся к отставке Залужного.

Первые два видео были сняты в Днепре. На первом смонтированы ответы респондентов, которые не знают, кто это такой, и "не интересуются политикой".

На втором - все отвечают, что негативно относятся к отставке и поддерживают Залужного. Многие при этом критикуют Зеленского, некоторые даже требуют его отставки.

На третьем видео свое мнение высказывают в том числе и военные. Они высказываются против отставки Залужного и называют его "батькой".

Накануне Зеленский впервые подтвердил намерения уволить Валерия Залужного.

Ранее СМИ писали, что президент думает об увольнении не только Залужного, но и главы Генштаба ВСУ.