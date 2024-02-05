Главком ВСУ Валерий Залужный поздравил главу украинского Генштаба Сергея Шапталу с днем рождения.

Соответствующий пост Залужный опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал главком ВСУ.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного и не только его. Шаптала считается ближайшим соратником Залужного.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что на Банковой советовались с американцами по теме увольнения Залужного.

В свою очередь сайт NBC News писал, что слухи об отставке главкома ВСУ обнажили раскол в руководстве Украины. По словам аналитиков издания, эта история также может подорвать доверие внутри страны, поскольку конфликт в Украине приближается к двухлетнему рубежу, а моральный дух на поле боя и среди населения становится все более напряженным.