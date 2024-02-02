На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Валерий Залужный заявил, что ВСУ не стоит ждать быстрого прогресса на поле боя в силу целого ряда проблем.

Об этом пишет издание The Washington Post. Газета приводит новые детали встречи, на которой президент предложил главкому ВСУ написать заявление об уходе.

По данным источников, Зеленский заявил генералу, что смена руководства ВСУ нужна для "обновления". Он также добавил, что общество все больше устает от войны, а помощь Запада замедлилась.

В ответ Залужный изложил проблемы, которые унаследует его вероятный преемник - "объяснив тем самым, почему быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно".

"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в истощающую, мучительную тупиковую ситуацию. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России по отправке в бой еще 400 000 военнослужащих. А украинским силам все равно понадобится больше всего: оружия, боеприпасов, транспортных средств и другой техники", - так, по версии WP, говорил Залужный.

Зеленский все это "внимательно слушал". И, хотя указ о снятии Залужного ожидается на этой неделе, шанс на то, что президент может передумать, еще есть.

Вопрос мобилизации издание называет корнем последних разногласий.

"Для того, чтобы Киев получил преимущество на поле боя, сказал Залужный президенту, он должен мобилизовать как минимум столько людей, сколько планирует Россия - около 400 000... Украина также должна готовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними", - передает источник требования генерала.

Но Зеленский отказался от призыва такого количества людей - отчасти из-за нехватки денег не него. Кроме того, "агрессивный призыв также был бы политически непопулярен для президента", пишет WP.

Напомним, по данным WP, главкома ВСУ и его команду все же уволят. При этом другие западные СМИ писали о том, что Зеленский отложил это решение из-за утечки информации и негативной реакции западных партнеров.

Также мы писали, что Залужный заявил о "политическом напряжении" в Украине и упрекнул власти за провал мобилизации.