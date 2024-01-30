Президент Владимир Зеленский действительно встречался с главкомом Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в окружении Залужного.

По их данным, Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать.

При этом никакой существенной должности Валерию Залужному не предложили.

Источники сообщают, что вероятная отставка главкома ВСУ станет первым звеном в серии изменений в высшем командовании украинской армии, а также в других органах власти.

Ранее мы писали о подоплеке слухов про отставку Валерия Залужного.

Также мы писали о том, что вчера экс-нардеп сообщил об увольнении главкома ВСУ Влерия Залужного. Но официальных подтверждений этому не было.

Позже пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного.

При этом сам Владимир Зеленский в вечернем обращении не упомянул об отставке Залужного.