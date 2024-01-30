Зеленский действительно встречался с Залужным и предложил ему подать в отставку - СМИ
Президент Владимир Зеленский действительно встречался с главкомом Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в окружении Залужного.
По их данным, Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать.
При этом никакой существенной должности Валерию Залужному не предложили.
Источники сообщают, что вероятная отставка главкома ВСУ станет первым звеном в серии изменений в высшем командовании украинской армии, а также в других органах власти.
Ранее мы писали о подоплеке слухов про отставку Валерия Залужного.
Также мы писали о том, что вчера экс-нардеп сообщил об увольнении главкома ВСУ Влерия Залужного. Но официальных подтверждений этому не было.
Позже пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного.
При этом сам Владимир Зеленский в вечернем обращении не упомянул об отставке Залужного.