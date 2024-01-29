Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в комментарии изданию "Украинская правда".

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - ответил Никифоров на вопрос о том, подписывал ли Зеленский соответствующий указ.

Как мы писали, украинские телеграм-каналы сегодня заявили о том, что главнокомандующего ВСУ сняли с должности. Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

Вообще слухи о грядущей отставке Залужного и замене его на главу ГУР Кирилла Буданова активизировались несколько недель назад после крушения самолёта под Белгородом, на котором, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных.

А в декабре NBC News в материале под заголовком "В то время как контрнаступление терпит неудачу, Украина борется с самой собой, с Россией и с изменением внимания всего мира" упомянул возможное увольнение главкома. Издание дало понять, что снятие Залужного станет подтверждением тезиса о "надвигающемся авторитаризме" в стране.