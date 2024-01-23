Анализируем итоги 699-го дня войны в Украине.

Ракетный обстрел

Сегодня утром Россия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар.

Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания - жилая многоэтажка и трехэтажное строение, также десятки домов повреждены.

Около тысячи квартир остались без окон, заявил губернатор Олег Синегубов.

До сих пор продолжается спасательная операция. Из-под завалов домов, попавших под удар, извлекли уже около трех десятков человек.

Также после удара по Харькову горел газопровод.

В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе, где был разрушен спорткомплекс "Укрзализныци".

Также пострадали жилые дома в Соломенском, Святошинском, Печерском, Дарницком, Шевченковском районах. Основной ущерб - в жилом секторе Софиевской Борщаговки, где горели квартиры и автомобили.

Судя по всему, в случае жилого сектора, речь идет о падении обломков сбитых ракет, о чем сообщали и власти столицы. Всего в Киеве получили повреждения 28 объектов - жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Был прилет и по Павлограду Днепропетровской области, там, по заявлению местных властей, погибла женщина, которая шла на работу.

Также в ходе этой ракетной атаки пострадала Шостка Сумской области - власти с утра сообщали об ударе по объектам инфраструктуры, но подробности до сих пор не обнародованы.

Эта ракетная атака, как и предыдущие, была комбинированной - крылатые ракеты запускались наряду с баллистическими. Поэтому, как и в прошлые разы, сбить удалось только половину - 21 ракету из 41.

По данным главкома Залужного, сбить не удалось семь "Искандеров", четыре С-300, одну авиаракету Х-59 и восемь ракет Х-22.

Учитывая, что над Киевом, по заявлению властей, сбили все летевшие ракеты в количестве 20 штук, то практически все сбитые сегодня утром цели поразили над столицей. А основной удар на себя приняли Харьков, Шостка и Павлоград.

Механику обстрела Киева военная администрация города изложила так:

"Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами. Когда они непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования", - заявили в ГВА.

Судя по данной тактике, это могла быть попытка вскрыть позиции украинской ПВО крылатыми ракетами, а затем ударить по ним баллистикой.

Минобороны РФ заявляет, что сегодня утром был удар по объектам украинской оборонной промышленности, производящим ракеты и боеприпасы. Заявлено, что "цель достигнута". Украина поражения военных заводов не подтверждала.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в районе Первомайского к югу от Авдеевки, пишет украинский военный паблик Deep State. Также, по его данным, идут бои южной части города, куда россияне прорвались недавно.

Институт изучения войны пишет, что российские войска "недавно продвинулись за участок железнодорожной линии к югу от Авдеевки".

В целом источники со всех сторон подтверждают, что россияне уже находятся на южных окраинах Авдеевки.

Россияне также пытаются развивать успех после взятия Веселого под Северском. По данным Deep State, они атакуют между Веселым и Спорным. Результаты атаки неизвестны.

Говоря о ситуации на самом горячем участке фронта - под Авдеевкой - CNN пишет о двух проблемах.

Первая - нехватка боеприпасов для западной артиллерии. По данным бойцов, поставленная США гаубица M777 "молчит большую часть дня", расходуя в сутки по 20-30 снарядов. Прошлым летом, во время контрнаступления Украины на юге, это было вдвое больше выстрелов.

Вторая проблема - БМП Bradley плохо выдерживают морозы. Также военные говорят, что некоторые машины поставляются из США в ненадлежащем состоянии.

"Украинские экипажи, хотя и являются поклонниками мощности Bradley, также раскритиковали его способность выдерживать суровую украинскую зиму и состояние некоторых старых машин, поставляемых из США", - сообщает издание.

Также сообщается, что запасы Bradley на передовой ограничены, поскольку из 200 обещанных БМП "десятки были повреждены и уничтожены в боях".

При этом украинские военные хвалят эти машины за живучесть на поле боя и высокую огневую мощь.

Тем не менее недостаток огневой мощи у ВСУ, по сравнению с противником, является распространенной темой для разговоров на линии фронта. "Терен", командир подразделения беспилотной разведки, заявил, что "Украине не хватает вооружения и техники, чтобы победить Россию".

Сегодня по некоторым российским телеграм-каналам прошла информация о захвате армией РФ приграничного села Плетнёвка в Харьковской области. Но затем ее опровергли сами россияне.

Слухи по Залужному

В контексте Авдеевки уже неделю в Сети расходится ничем не подтвержденный слух, что Зеленский на фоне проблем в Авдеевке якобы хочет уволить главкома ВСУ Залужного и поставить на его место главу ГУР Буданова.

Эту версию обсуждают некоторые украинские блогеры, активно ее подхватили и в России.

На днях ее пересказал американский военный эксперт Стивен Брайен (правда, пометив данную версию как "Слухи").

Отметим, что никаких подтверждений этот слух пока не имеет.

При этом информация о противоречиях между Залужным и Зеленским, а также о намерениях президента сменить главкома обсуждается и в украинских, и в запарных СМИ уже несколько месяцев. Но причинами этого назывались не столько военные проблемы, сколько политические - опасения со стороны Офиса президента по поводу высокой популярности Залужного на фоне проседания рейтинга Зеленского.

В конце прошлого года открытую атаку на Залужного повела нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая начала говорить и о других проблемах в армии, намекая, что в них виноват главком.

И, хотя многие нардепы раскритиковали Безуглую, а она сама написала заявление на выход из фракции президентской партии, слухи о том, что наезд на главкома санкционирован Офисом президента, продолжают шириться.

Также нельзя было не заметить попыток властей "повесить" на Залужного тему с ужесточением мобилизации, которую сам главком тут же переадресовал Министерству обороны и гражданским властям.

При этом, к слову, сам проект по мобилизации отправлен на доработку и до сих пор в Раду заново не внесен, несмотря на то что, по данным СМИ, Залужный во время обсуждения законопроекта в Раде прямо говорил, что армия срочно нуждается в пополнении личным составом.

Впрочем, пока, несмотря на все разговоры, отставки главкома ВСУ не произошло и все оставалось на уровне слухов.

Военные перспективы

Глава Пентагона Ллойд Остин, который лежал в больнице с раком предстательной железы, сегодня открыл 18 заседание "Рамштайна". Правда, не очно, а в онлайне.

Он призвал союзников предоставить Украине "больше спасительных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата". Представитель Пентагона Сабрина Сингх признала, "что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас".

Напомним, что американская помощь Украине заблокирована в Конгрессе из-за споров о границе с Мексикой. Как пишут СМИ, сейчас военные поставки Украине снизились на 90% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

При этом Сингх добавила, что другие страны продолжают помогать Украине. Однако координатор американского совбеза Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ других западных стран от поддержки Украины - если Конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине.

"Вполне возможно. Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга.

"Это будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - сказал он.

Американские СМИ, близкие к лагерю демократов, также поддерживают эту пессимистическую риторику.

Wall Street Journal пишет, что Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев и будет вынуждена принимать болезненные экономические меры - если не получит помощи от США или Европы.

Отмечается, что в 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета примерно в 40 млрд долларов, 30 млрд из этой суммы Украина планировала покрыть за счет финансирования со стороны США и ЕС.

Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий.

Если США и ЕС прекратят поддержку, то у Украины деньги закончатся предположительно в течение трех месяцев. Это приведет к применению Украиной болезненных экономических методов - не только урезанию зарплат и соцгарантий, но и печатанию денег, что может привести к экономическому коллапсу, как в Венесуэле.

Такие статьи в западных мейнстримовых СМИ выходят сейчас очень часто - и они созвучны заявлениям Белого дома о том, что нужно срочно выделить средства Украине. И, судя по тревожной риторике, которая звучит в публикациях, до компромисса между республиканцами и демократами пока еще далеко.

Тем более что на позицию республиканцев явно все большее влияние оказывает Трамп, который, похоже, остается единственным кандидатом в президенты от этой партии.

Наиболее рейтинговый после Трампа претендент Рон Десантис снял свою кандидатуру в пользу экс-президента, как и миллиардер Вивек Рамасвами. Осталась экс-представитель США в ООН Никки Хейли, но у нее мало шансов.

Очевидно, что внутрипартийные успехи экс-президента довлеют и над его партией в целом. На недавнем митинге в Нью-Гэмпшире Трамп прямо высказался против отправки новых денег Украине.

Новые заявления о войне НАТО с РФ

В Европе и НАТО продолжаются противоречивые заявления о вероятности войны с Россией.

О том, что такая война возможна в ближайшие три-пять лет, вновь заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что нужно готовиться к угрозе, но уточнил, что неизвестно, "произойдет ли она".

"Это не столько вопрос подготовки к нападению (России на страны Альянса - Ред.), сколько вопрос его ожидания. Но этого следует ожидать. А если нужно готовиться к опасности, которую вы не знаете, произойдет ли она и когда, то это означает, что вам придется вооружиться", - заявил он.

Главнокомандующий армии Норвегии также заявил, что НАТО должно быть готово к нападению РФ, которая, по его словам, наращивает свои военные возможности.

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием", - заявил Эйрик Кристоферсен.

В то же время генсек Альянса Столтенберг говорит, что НАТО пока не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников.

А вчера британская Daily Mail вслед на немецкой газетой Bild опубликовала "сценарий нападения России на НАТО".

Газета составила возможный план такого нападения со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов.

По их мнению, возможные шаги России таковы:

1. Сначала – кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников.

2. Затем РФ может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удар могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры.

3. После этого начнется наземная операция. Первые действия – попытка захватить Сувалкский коридор, а затем – атаки на страны Балтии или Польшу.

4. Морской флот России попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.

5. После этих штурмов Москва может взять "паузу" для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.

"Речь идет не о том, что Россия пытается захватить весь НАТО. Это не то, чем будет их цель через 20 лет. Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест – таких как Арктика – что принесет им пользу", – считает генерал Ходжес.

Что на самом деле означают разговоры на Западе о вероятной войне с Россией, мы разбирали подробно здесь.

Кратко скажем, что есть несколько возможных, хотя на данный момент и маловероятных сценариев, когда прямое столкновение НАТО и России может стать реальным.

Во-первых, если Россия захочет резко повысить ставки и выдвинет ультиматум Западу с требованием прекратить помощь Украине (например, из-за массированных поставок с Запада дальнобойных ракет и ударов ими по российским городам и/или в случае серьезных поражений армии РФ на фронте).

Во-вторых, если страны НАТО решат вступить в войну на стороне Украины.

Но и в том, и в другом случае война, в силу несопоставимости потенциалов России и Альянса в плане обычных вооружений, рискует сразу перейти в ядерную стадию, что, с большой долей вероятности, приведет к взаимному уничтожению и РФ, и Запада. И это является главным, и очень мощным, фактором, который сдерживает обе стороны от эскалации и прямого столкновения.

Но заявления об угрозе прямой войны НАТО и РФ наверняка продолжат раздаваться с обеих сторон вне зависимости от того, есть ли реальные планы по ее началу. Москва таким образом пытается тормозить расширение западной помощи Украине, пугая вероятностью ядерной эскалации. А страны Запада пытаются убедить западное общество в необходимости тратить больше денег на армию и военно-промышленный комплекс.

Но даже такая "война на нервах" потенциально опасна, так как на любом этапе ситуация может накалиться так, что выйдет из-под контроля.

К слову, сегодня стрелки на "часах Судного дня" сохранились на максимально высокой за всю историю существования "часов" отметке (проект запустили в 1947 году).

До "точки ядерного апокалипсиса", как и год назад, остается 90 секунд.

Журнал Чикагского университета "Бюллетень учёных-атомщиков", проводящий эту акцию, заявил, что действия, к которым он призывал в прошлом году, не были приняты должным образом, и угроза остается "неприемлемо высокой и продолжает существовать с неослабевающей жестокостью".

Среди основных угроз, которые могут привести к "апокалипсису", называются в том числе войны в Украине и секторе Газа.