Украинские телеграм-каналы пишут о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности.

Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

"Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! Я хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник", - сказано в посте Березы.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Версию об отставке Залужного выдвинул нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он – отказался", - написал Гончаренко в Телеграме.

А главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который традиционно поддерживал Залужного и критиковал Зеленского, сообщил со ссылкой на источники, что президент уже подписал указ об отставке главкома ВСУ Залужного, но пока ещё не обнародовал его, так как "идут консультации с иностранными партнерами".

Зеленский якобы уже назначил вместо Залужного главкомом Кирилла Буданова, заявил журналист Роман Цимбалюк.

Слухи о грядущей отставке Залужного и замене его на Буданова ходили уже несколько недель и активизировались после сбития самолёта под Белгородом, на котором, как утверждает Россия, находилось 65 украинских пленных (Украина этого официально не подтверждала).

Интересно, что вчера поздно вечером министр обороны Рустем Умеров написал в Фейсьуке, что его ведомство проводит незапланированные проверки ТЦК в регионах. Об этом он сообщил, подводя итоги работы ведомства за неделю.

"Фиксируем множество нарушений", - сказано в публикации Умерова. Деталей проверок он не привел.

А сегодня в Украину приехали три генеральных инспектора: от Минобороны США, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США.

В последнее время в Украине и на Западе активно обсуждают возможное увольнение главнокомандующего в связи с его якобы конфликтом с Офисом президента и Владимиром Зеленским. Так, в начале девабря NBC News в материале под заголовком "В то время как контрнаступление терпит неудачу, Украина борется с самой собой, с Россией и с изменением внимания всего мира" упомянул возможное увольнение главкома. Издание дало понять, что снятие Залужного станет подтверждением тезиса о "надвигающемся авторитаризме" в стране.

Однако вскоре представители украинской власти опровергли и наличие конфликта, и планы об отставке Залужного. Например, заявление на эту тему сделал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.