В своем новогоднем выпуске "Квартал 95" решил пошутить над сидящим в СИЗО народным депутатом Александром Дубинским и по поводу слухов о конфликте Владимира Зеленского и Валерия Залужного.

В начале новогоднего концерта актер студии Евгений Кошевой посоветовал зрителями и Дубинскому "сесть, потому что это надолго".

"Наш концерт как обычно будет длиться довольно долго, поэтому хочу сказать зрителям, телезрителям и Дубинскому: "Садитесь, это надолго", — заявил Кошевой.

Также "Квартал 95" показал номер на тему новогоднего конфликта Залужного и Зеленского. В ходе номера изображавшие Залужного и Зеленского актеры говорили, что даже "дурак понимает, что конфликт между ними — фейк".

"Дурак, может, и понимает, но его каналы это разгоняют", — заявил Зеленский, намекая на Петра Порошенко.

"Залужный" предложил "Зеленскому" выйти к людям в обнимку, чтобы обнулить все слухи о конфликте между ними. Но "Зеленский" заявил, что это не вариант.

"Потому что тогда у меня будет конфликт с Ермаком (главой Офиса президента — Ред.), что я с другими обнимаюсь. Вы понимаете?" - сказал он.

Ранее мы писали о скандале вокруг высмеивания "Кварталом 95" жителей оккупированного города Скадовска.

Также мы рассказывали, как "Квартал 95" пошутил над находящимся в СИЗО Игорем Коломойским.