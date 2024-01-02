Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за новогоднего номера, который унижает жителей города Скадовск, находящегося на захваченной россиянами части Херсонской области.

Речь идет о сценке про девушку, которая переехала из Скадовска на Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.

Когда житель Закарпатья, которого играет артист Юрий Великий, спрашивает у нее, откуда она и почему раньше не общалась на украинском, она отвечает: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сі ськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сі ськадовська".

Дальше она также рассказывает, что украинский язык только в школе "волчара", и потому много слов уже "позаблювала".

Примечательно, что в зале зрители бурно смеются на протяжении всего номера.

Однако в интернете номер вызвал шквал критики в адрес "Квартала 95". В частности, мэр Скадовска Александр Яковлев выступил с заявлением против такого рода шуток в отношении скадовчан, которые нуждаются в поддержке.

"Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами", - заявил мэр.

Также негативные комментарии под видео оставляют и обычные люди.

"Плюнули в душу"; "Я сама скадовчанка, впервые слышу, чтобы в Скадовске так разговаривали, для меня этот ролик очень оскорбительный. Я вас после этого просто ненавижу. Это вы так объединяете Украину? Стыдно за вас"; "Испанский стыд! Как так можно, в Скадовске очень красиво говорят на украинском, так и на русском тоже. Хочу знать авторов этого дерьма! Каждую фамилию хочу узнать!"; "Дно. Это ж какой гнилой личностью нужно быть, чтобы так неуважительно шутить о людях из оккупации", - пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, как "Квартал 95" пошутил над находящимся в СИЗО Игорем Коломойским.

Также юмористы пошутили о тарифах на избиение священников, вследствие чего полиция по заявлению УПЦ начала расследование.