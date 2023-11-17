Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России есть план устроить Майдан в Украине и сместить его с поста. В свое время студия "Квартал-95" за подобные заявления высмеивала предыдущую власть президента Петра Порошенко.

Например, актеры студии представляли сцену в выпуске своего шоу в 2016 году, в которой коллеги Зеленского шутят над утверждениями властей о существовании утвержденного Кремлем плана "Шатун". В то время власти заявляли, что план якобы нашли во взломанной почте тогдашнего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, а его целью были дискредитация органов государственной власти и проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

Ранее мы писали, что 24 октября 2016 года украинские хакеры "КиберХунта" заявили, что якобы получили доступ и полностью контролируют переписку в почте помощника президента России Владислава Суркова. Хакеры выложили документы, в которых, в частности, были прописаны "неотложные комплексные меры" по дестабилизации политической жизни в Украине. Тогда мало кто всерьез воспринял информацию о кибервзломщиках. Многие посчитали опубликованный план фейком.

В ноябре того же года Михаил Саакашвили заявил, что настоящий автор плана "Шатун" - народный депутат и лидер парламентской фракции "БПП" Игорь Грынив.