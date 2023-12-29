После скандальных заявлений 39-летнюю Аллу Мартынюк уволили с должности внештатной помощницы главкома ВСУ Валерия Залужного, в прошлом была известна как солистка российской группы "Сливки".

Уроженка Киева, Алла училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого.

В 2002-м оставила учебу и уехала в Москву, где делала карьеру певицы. В 2002-03 годах была солисткой группы "Сливки". По ее словам, другие участницы группы ее не любили из-за "лучших внешних данных" и "украинского акцента".

С 2006 года начала сниматься в кино, дебютировав в российском комедийном боевике "Ненасытные". После этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах.

В Москве Алла в первый раз вышла замуж, в браке родилась дочь Полина.

В 2008-м развелась и вернулась в Киев. В 2014-м поддержала Майдан, после начала АТО стала волонтером.

В начале 2023-го заявила, что ее первый муж, живущий в РФ, позвонил и угрожал, что скоро будет в Украине вместе с российской армией.

Напомним, что изначально внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала людей идти в армию тем, что "всё равно мы все умрем".

После волны хейта и угроз Алла заявила, что ее высказывание неверно интерпретировали. По ее словам, в интервью было две отдельных мысли, которые смешали вместе: первая – что не нужно думать о том, что повестка – это обязательно смерть, вторая – что смерть все равно неизбежна, поэтому лучше умереть героем.