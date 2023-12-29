Главком ВСУ Валерий Залужный уволил внештатную помощницу Аллу Мартынюк. Девушка в эфире Youtube-канала "Исландия" заявила, что "не нужно бояться посылать детей на фронт, поскольку все равно все умрут".

Об этом сообщает Главком ВСУ.

"Любые внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а сказанное ими - является исключительно следствием личной жажды публичности", - отметили в Генштабе.

Также он добавил, что у него нет помощников-консультантов.

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных должностях", – написал он.

Напомним, что изначально внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала людей идти в армию тем, что "всё равно мы все умрем". А после волны хейта и угроз заявила, что ее высказывание неверно интерпретировали. По ее словам, в интервью было две отдельных мысли, которые смешали вместе: первая – что не нужно думать о том, что повестка – это обязательно смерть, вторая – что смерть все равно неизбежна, поэтому лучше умереть героем.

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