Внештатная помощница главкома ВСУ Алла Мартынюк заявила, что столкнулась с волной хейта после своего заявления о том, что не нужно бояться посылать детей на фронт, поскольку все равно все умрут.

Она говорит, что ей теперь приходит много сообщений с оскорблениями и с пожеланиями смерти. По словам помощницы главкома, ее высказывание неверно интерпретировали.

"Вырезали из часового интервью с неверной интерпретацией мое высказывание… Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось в виду, что не нужно думать о плохом", – заявила Мартынюк.

По ее словам, в интервью было две отдельных мысли, которые смешали вместе: первая – что не нужно думать о том, что повестка – это обязательно смерть, вторая – что смерть все равно неизбежна, поэтому лучше умереть героем.

Напомним, что изначально внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала людей идти в армию тем, что "всё равно мы все умрем".

Ранее сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак заявила, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не понимают, почему украинцы не хотят приходить к ним по повесткам.