После слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского к украинцам.

Об отставке главнокомандующего Владимир Зеленский не обмолвился ни словом.

Президент сообщил, что провел селектор, на котором заслушал доклады "по всем направлениям государственной работы". Военные доложили о ситуации на фронте. Отдельно коснулись дронов: их производства, снабжения, обеспеченности ими подразделений.

Также Зеленский:

Рассказал о совещании с премьером по поводу сотрудничества с ЕС, особенно со странами-соседями.

Прокомментировал переговоры Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с главой МИД Венгрии Перером Сийярто, назвал эту работу правильной.

Напомним, вечером украинские телеграм-каналы сообщили о том, что главнокомандующего сняли с должности. Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

Однако вскоре пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в комментарии журналистам, что Зеленский не увольнял Залужного.

Также Министерство обороны Украины выступило с опровержением, правда, не назвало, чего именно. Но все расценили это как отрицание отставки главкома.

Между тем война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий. Каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов на Авдеевском направлении. За неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Россияне наращивают интенсивность штурмов и на Северском и Бахмутском направлениях.

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