В понедельник, 29 января, в Украине идет 705-й день войны с Россией.

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29 января

12.24 "Свет в конце украинского тоннеля" не виден, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского тоннеля", - сказал он, выступая на форуме.

По его словам, европейские санкции "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

12.17 ВСУ опровергают информацию о захвате села Табаевка на Купянском направлении.

Об этом сообщали российские паблики, а затем и украинские.

«Противник заявляет, что они уже захватили Табаевку, это не соответствует действительности. Недалеко от этого населенного пункта проходят бои», — заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Говорит, россияне штурмуют возле 10 населенных пунктов на Лиманском и Купянском направлениях, но ВСУ атаки отбивают.

Тем временем Deep State сообщает, что населенный пункт сейчас находится в серой зоне. ВСУ пытаются сдержать РФ от дальнейших продвижений, продолжаются «стабилизационные мероприятия». Россияне не смогли закрепиться и были отброшены на край села.

То есть ВСУ проводили контратаку. Сейчас бои продолжаются.

Защите Табаевки не способствует география села - оно находится в низменности между двумя хребтами и наполнено болотом. Удержаться там сложно без контроля над этими двумя высотами.

12.02 Зеленский снова призвал возвращаться в Украину мужчин мобилизационного возраста. Говорит, они нужны не только на фронте, но и для поддержки экономики.

"Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона Украины, мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте - у нас большая армия. Вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и они не вернулись на свою работу, и это их провал. Если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают", - заявил Зеленский в интервью ARD.

11.19 Зеленский заявил, что будет «очень счастлив», если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно - если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает," - сказал президент в интервью ARD.

Он отметил, что не общается с Трампом и контакт у них был лишь единожды - еще во время его президентства, когда Зеленский прилетал в Вашингтон.

10.11 Зеленский не верит в прекращение американской помощи.

"Я верю, что это не произойдет. Что не останется одна Европа", - заявил президент на вопрос немецкой журналистки AFD о возможном прекращении поддержки, как обещал поступить Трамп в случае избрания.

10.02 Ракетным обстрелом 29 декабря россияне разбомбили производство ракет в Украине, заявил генерал Сергей Кривонос.

"Оружие у нас до 29 декабря было и была возможность его производить. Я кстати вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет", - заявил Кривонос.

Он считает, что атаку на предприятия навел кто-то изнутри.

КБ "Луч" производит ракеты "Нептун" и "Ольха".

09.48 Зеленский высказался против принудительной уличной мобилизации.

Президент ответил на вопрос немецкой журналистки о том, что военкомы в Украине силой ловят людей на улицах, и как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.

"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - да есть. Правильно ли это - абсолютно нет. И они по они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект (о мобилизации - Ред.), чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital формата. То есть мы живем во время цифровизации и тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время ковида, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос по-современному", - заявил Зеленский в интервью ARD.

09.27 Численность украинской армии составляет 880 тыс. человек, заявил Зеленский.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - сказал президент в интервью ARD.

08.52 Еще подробности от CNN о предполагаемых планах Трампа по блокировке помощи Украине.

По данным журналистов, экс-президент призывает республиканцев отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

"Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим", — отметили источники.

08.35 Трамп выступает против новой помощи Украине и оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

Об этом пишет CNN, говоря о тупике по вопросу границы, с которым увязаны новые средства для Киева.

"Учитывая власть сторонников Трампа в Палате представителей и давление, которое Трамп оказывает на Джонсона, практически невозможно увидеть путь к компромиссу через Конгресс. Это было бы ужасной новостью для Украины, поскольку иммиграционный пакет связан с просьбой Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи Киеву для борьбы с вторжением России. Трамп также выступает против этой меры", - говорится в статье.

08.17 Европа без США не справится с поддержкой Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансово", - сказал президент.

По его словам, задержки с помощью из США уже имеют влияние на некоторых лидеров Евросоюза. И, если помощь по итогу не будет оказана, а Россия продвинется в Украине, в Европе и НАТО может произойти раскол, который грозит "новым разделом мира".

08.15 В Николаевской области в результате падения обломков сбитых дронов было повреждено административное здание, учебное заведение и дома в частном секторе. Обошлось без пострадавших, пожаров не зафиксировано.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Всего над Николаевской областью ночью сбили четыре дрона.

08.07 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 "Шахедов". Все вражеские дроны были уничтожены.

На Купянском направлении отражены 4 атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 атак окупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

07.55 Ночью в Днепропетровской области обломки дрона повредили крышу агропредприятия. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

07.33 Ночью Украину атаковали восемь беспилотников "Шахед", ракета "Искандер" и три ракеты С-300.

Как сообщают Воздушные силы, все дроны были сбиты.