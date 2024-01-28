Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 28 января.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о графике международной коммуникации на следующую неделю, который "усилит Украину". Сообщил о подготовке новых оборонных пакетов для ВСУ. Поблагодарил украинских защитников за мужество на всей линии фронта.

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". По мнению немецкого политика, страны Евросоюза должны значительно увеличить свою помощь Киеву, поскольку сейчас более чем половину вносит одна Германия, которая пообещала Украине в этом году семь миллиардов евро.

Ранее в Пентагоне признали, что у США закончились деньги для Украины.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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