Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем президент прокомментировал тему сбитого над Белгородской областью российского самолета Ил-76.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка. Доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", – заявил Зеленский.

"Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля. Факты – это главное слово сейчас. Заслушал главкома и Генштаб о применении Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся в Украине данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании, – добавил он.

Также Зеленский:

рассказал о докладах военных по поводу ситуации на передовой, где ключевым направлением является Авдеевка;

прокомментировал решение сенатского комитета США, поддержавшего конфискацию российских активов;

сообщил о своем телефонном разговоре с канцлером Германии.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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