Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению катастрофы в Белгородской области российского самолета Ил-76, пройдет в пятницу, 26 января.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Сначала Франция, исполняющая в январе обязанности председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить запрошенное Россией заседание. Полянский назвал это злоупотреблением полномочиями председательствующей стороны и "попыткой выгородить киевский режим".

Однако затем заседание все же было назначено на 25 января, 17:00 по Нью-Йорку (00:00 26 января по Киеву).

Напомним, сегодня вечером Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения транспортного самолёта Ил-76. Перед этим Минобороны РФ официально обвинило Украину в преднамеренном сбитии Ил-76 в Белгородской области, назвав произошедшее "терактом".

В отдельном материале мы подробно разбирали информацию о катастрофе, известную на текущий момент.

Мы также писали, какую линию поведения может выбрать Украина в связи с инцидентом.