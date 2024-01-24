Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко опубликовал резкий пост из-за отсутствия от власти конкретных комментариев относительно информации об украинских пленных на борту Ил-76, который упал под Белгородом.

"Вы можете меня обзывать, писать все что угодно, но того - что это тотальный пиз*ец и что все сидят и молчат и что мы в жопе - это не изменит. Что Министр Обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, б*ядь, засунули языки в жопу и сидят и молчат и просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить", - пишет Гончаренко.

По его информации, власти сейчас "делят должности и раздумывают, кого уволить".

В то же время российское оппозиционное издание "Инсайдер" со ссылкой на источники пишет, что пленные украинцы были на борту самолёта ИЛ-76, который упал в Белгородской области.

Источник "Инсайдера" подтвердил, что украинских пленных на обмен ранее уже возили самолетами несколько раз.

"В этот раз россияне не предупреждали о способах транспортировки. Обычно это согласовывают заранее, чтобы включить режим прекращения огня", - сказал собеседник издания.

Также появились новые видео с места крушения Ил-76. Военные паблики обращают внимание на большое количество входных отверстий, которые характерны при погашении элементами зенитной ракеты.

Напомним, сегодня в Белгородской области РФ упал российский военный самолет Ил-76. В России заявляют, что на борту сбитого Ил-76 были 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

В ГУР заявили, что не имеют достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту упавшего Ил-76. Но подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными. Украина российских пленных доставила в оговоренное место и время.