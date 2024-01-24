Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения транспортного самолёта Ил-76, на борту которого предположительно находились пленные военнослужащие Украины.

Об этом заявил глава МИД РФ Лавров.

Напомним, Минобороны РФ официально обвинило Украину в преднамеренном сбитии Ил-76 в Белгородской области, назвав произошедшее "терактом".

"Поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - утверждает МО РФ, добавляя, что "ракеты было две".

Россияне утверждают, что обмен пленных должен был состояться во второй половине дня на КПП "Колотиловка" российско-украинской границы.

Ранее Нардеп резко отреагировал на отсутствие конкретных комментариев относительно информации о пленных на борту Ил-76

ГУР не имеет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76